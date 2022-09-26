اليوم العالمي لداء الكلب: وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتلقيح السنوي للكلاب والقطط المملوكة

دعت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب الموافق لـ28 سبتمبر من كل سنة، المواطنين إلى الالتزام بالتلقيح السنوي للكلاب والقطط المملوكة، مجددة تذكيرها بأن وزارة الفلاحة تتعهد بتلقيح الكلاب مجانا خلال الحملة السنوية التي تطلقها في أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري.





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وشددت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، في ورقة إعلامية لها إحتفالا باليوم العالمي لداء الكلب تحت شعار "احميوا العزاز عليكم ويزينا من الكلب، على ضرورة تجنب الاقتراب ولمس الكلاب والقطط السائبة أو اللعب معهم، مشيرة إلى أن 31 بالمائة من الحالات المسجلة التي تعرضت إلى هجوم من حيوان مشبوه سنة 2021، كانت من قبل كلاب سائبة بالإضافة إلى تسجيل 9 إصابات بداء الكلب لدى الإنسان منها 6 حالات لدى الأطفال توفي منهم 5 حالات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأوصت بأهمية الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة لمدة 15 دقيقة في حال التعرض إلى عضة كلب، والتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي. وقالت إن التلقيح يقدم بصفة مجانية في جميع الهياكل الصحية المخصصة لذلك والتي يمكن التعرف عليها على الموقع التابع لوزارة الصحة: www.rage.tn .وذكرت في الورقة الإعلامية أهم الانشطة التحسيسية المبرمجة بالمناسبة من بينها تنظيم مؤتمر علمي بمعهد باستور بتونس يوم 28 سبتمبر الجاري تشرف عليه خبيرة دولية حول الاستراتجيات للقضاء على داء الكلب.كما سيتم إعطاء إشارة الانطلاق لتفعيل تطبيقة حول التصرف المحكم في الكلاب السائبة تحت إشراف بلدية المرسى وبالتعاون مع مختلف الهياكل والأطراف المتدخلة.