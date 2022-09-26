الرابطة الاولى - برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة السبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر

المجموعة الثانية :







في باجة

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري

.. ...



في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان



في بن قردان

اتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد



النادي الافريقي معفى



المجموعة الاولى :



في حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي



في ملعب يتم تحديده لاحقا

الملعب التونسي - امل حمام سوسة



في ملعب يتم تحديده لاحقا

النجم الساحلي - اتحاد تطاوين

النادي البنزرتي معفى







في باجةالاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيريفي احمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - مستقبل سليمانفي بن قرداناتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيدالنادي الافريقي معفىفي حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - النادي الصفاقسيفي ملعب يتم تحديده لاحقاالملعب التونسي - امل حمام سوسةفي ملعب يتم تحديده لاحقاالنجم الساحلي - اتحاد تطاوينالنادي البنزرتي معفى