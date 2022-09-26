الرابطة الاولى - برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 13:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة السبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر
المجموعة الثانية :


في باجة
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري
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في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان

في بن قردان
اتحاد بنقردان - اولمبيك سيدي بوزيد

النادي الافريقي معفى

المجموعة الاولى :

في حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي

في ملعب يتم تحديده لاحقا
الملعب التونسي - امل حمام سوسة

في ملعب يتم تحديده لاحقا
النجم الساحلي - اتحاد تطاوين
النادي البنزرتي معفى



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