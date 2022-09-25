وزارة الصناعة تطلق يوم 30 سبتمبر مشروع "دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج"

تنظم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الجمعة 30 سبتمبر 2022، ورشة عمل سيتم خلالها إطلاق مشروع "دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.





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وتهدف الورشة إلى عرض الآليات العملية لتنفيذ هذا المشروع وأهدافه ومكوناته وأنشطته. وسيتم، بالمناسبة، توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.ويمتد هذا المشروع، الذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على ثلاث سنوات. وسينفّذ من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وسيعزز المشروع الطلب المتزايد على أصحاب الكفاءات. وسيدعم الشباب خاصة للانخراط في فرص جديدة من خلال تحسين النفاذ إلى التكنولوجيا والمهارات والمعلومات المتعلقة بفرص العمل وآفاق التنمية.وسيمكن، أيضا، من تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية وادماجهم في سلاسل القيمة التي تم ضبطها ضمن استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035، وذلك من خلال دعم المحيط الخاص بالمؤسسة وتحسين جودة التكوين والاندماج في سوق الشغل.وسيخول مشروع "دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج" النهوض بالاقتصاد الوطني وتبادل التجارب مع ساحل العاج في هذا المجال وبالتالي احداث مواطن شغل قارة.