ولاية تونس.. المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2023

صادقت اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية بولاية تونس على مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2023

خلال اجتماع الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2022 بمقر الولاية تحت اشراف الوالي ، كمال الفقي وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والمعتمدين والمديرين الجهويين



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صادقت اللجنة على الترفيع في ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2022 و وإعادة برمجة الاعتمادات التي تم رصدها في إطار الاستعداد للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"كما تمت المصادقة على محتوى البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 وعلى توظيف اعتماد من البرنامج الجهوي للتنمية لفائدة مشروع ملعب برج شاكيروصادقت اللجنة القطاعية ايضا على إعادة برمجة فواضل اعتمادات لتهيئة المنطقة الحرفية بحي هلال السيجومي ورصد اعتماد لفائدة القاعة الرياضية بباردو،فضلا عن المصادقة على برمجة اعتماد لاتمام اشغال التطهير بمعتمدية الحرايريةوصادقت على تسوية وضعية حالات متسوغي المحلات الحرفية بمعتمدية الحرايرية وعلى رصد اعتمادات لفائدة بلدية باردو بما قدره 85 الف دينار في مجال النظافة والعناية بالبيئةكما تم خلال الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2022 النظر في الوضع العام ، وبالخصوص الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي وظروف العودة المدرسية