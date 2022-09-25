قابس: تطور في صيد "القمبري الملكي" بنسبة 90 بالمائة خلال هذه السنة

حققت مختلف مواسم الصيد البحري خلال هذه السنة، تطورا ملحوظا، حيث بلغ الانتاج من "القمبري الملكي" الى موفى شهر أوت الفارط 61 طنا مقابل 21 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2021، وهو ما يمثل زيادة في هذا المنتوج بنسبة 90 بالمائة، وفق معطيات تحصل عليها صحفي "وات" من المندوبية الجهوي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.







كما ارتفع الانتاج من "القمبري الأبيض" خلال نفس الفترة من 224 طنا الى 227 طنا وهو ما يمثل زيادة ب 13 بالمائة، وحقق الانتاج من سمك "القراض" زيادة بنسبة 48 بالمائة بعد ان تطور هذا الانتاج من 162 طنا الى 240 طنا.



وبينت ذات المعطيات ان صيد السمك الأزرق حقق بدوره زيادة ب12 بالمائة بعد ان ارتفع الانتاج من 4539 طنا الى 5070 طنا.

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يشار الى أن الانتاج الجملي للصيد البحري بموانئ ونقاط الانزال التابعة لولاية قابس قد بلغ الى موفى شهر أوت الفارط 16018 طنا مقابل 10465 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلا زيادة في حدود 5553 طنا بنسبة تبلغ 53 بالمائة.



كما ارتفع الانتاج من "القمبري الأبيض" خلال نفس الفترة من 224 طنا الى 227 طنا وهو ما يمثل زيادة ب 13 بالمائة، وحقق الانتاج من سمك "القراض" زيادة بنسبة 48 بالمائة بعد ان تطور هذا الانتاج من 162 طنا الى 240 طنا.وبينت ذات المعطيات ان صيد السمك الأزرق حقق بدوره زيادة ب12 بالمائة بعد ان ارتفع الانتاج من 4539 طنا الى 5070 طنا.يشار الى أن الانتاج الجملي للصيد البحري بموانئ ونقاط الانزال التابعة لولاية قابس قد بلغ الى موفى شهر أوت الفارط 16018 طنا مقابل 10465 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلا زيادة في حدود 5553 طنا بنسبة تبلغ 53 بالمائة.