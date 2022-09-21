الاستعدادات للانتخابات التشريعية محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ومؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين

مثلت الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، والمكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية عواطف الدالي الصغروني، والمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية سفيان بنعيسى والوفد المرافق لهما، بمقر الهيئة.





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وتم خلال الجلسة، استعراض الترتيبات الخاصة بالحملة التحسيسية التي ستطلقها الهيئة بداية من يوم 26 سبتمبر الجاري، لتمكين التونسيين بالداخل والخارج من كافة المعلومات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسستا التلفزة والإذاعة لإيصال المعلومة الضرورية للناخب التونسي بالداخل والخارج، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.وعبرت الأطراف المشاركة في الاجتماع، عن استعدادها الكامل لتوفير كل أسباب النجاح لهذه الحملة التحسيسية، على غرار ما تم في الاستفتاء. كما تم الاتفاق على برنامج عمل وجدول زمني لبث الومضات التحسيسية والتوعوية لتمكين المواطنين من المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتحيين السجل الانتخابي، ونظام الاقتراع الجديد الذي نص عليه القانون الانتخابي، والتعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالداخل والخارج.وقد واكب جلسة العمل، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعرومحمد نوفل الفريخة.