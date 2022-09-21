القصرين: أولياء تلاميذ منطقة أولاد هنية بحاسي الفريد يحتجّون على غياب النقل المدرسي ومصالح شركة النقل توضّح

عمد أولياء تلاميذ منطقة "أولاد هنية" بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، الى غلق الطريق الرئيسية بالمنطقة إحتجاجا على غياب النقل المدرسي بها.





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وطالب عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، بضرورة توفير نقل مدرسي لأبنائهم لتجنيبهم عناء السير على الأقدام لمسافات طويلة تتراوح بين 8 و 10 كيلومترات ذهابا وايابا للوصول إلى مدرسة "خنقة الجازية"، ولحمايتهم من العوامل المناخية الصعبة خاصة خلال فصل الشتاء عند هطول الأمطار وفيضان الأودية التي تشكل تهديدا كبيرا على حياتهم، ولحمايتهم من مخاطر الطريق والحيوانات البرية والكلاب السائبة، التي أكدوا أنها كثيرا ما اعترضت أبناءهم وهجمت على بعضهم آخرها تلميذة نهشها كلب سائب السنة الفارطة ما تسبب لها في أضرار بدنية ونفسية كبيرة.كما طالب المحتجون بإحداث مدرسة ابتدائية بمنطقتهم لتقريب المسافات وتجنيب أبنائهم مشقّة سير في طرقات متردية ومسالك ترابية وعرة كثيرا ما حرمت بعضهم من حقهم في التعليم، مع المطالبة بتزويد منطقتهم النائية بالماء الصالح للشراب، وصيانة وتعبيد طرقاتها ومسالكها الريفية المهترئة.وردّا على إشكاليّة غياب النقل المدرسي، أوضح رئيس مصلحة الإستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالقصرين، عاطف ذيبي، لـ(وات)، أن مصالح الشركة لم تتلق أي مطلب من متساكني منطقة "أولاد هنية" في هذا الخصوص للقيام بالدراسة اللازمة لهذا الخطّ، مبرزا أنه في صورة تمت دراسة الخطّ وتم توفير نقل مدرسي للتلاميذ المذكورين، لا يمكن قانونيا لمصالح الشركة نقل تلاميذ المرحلة الإبتدائية بمفردهم دون مرافق.وشدّد الذيبي، في المقابل، على ضرورة إرسال مطلب دقيق من طرف أولياء تلاميذ منطقة "أولاد هنية" أو من طرف عمدة المنطقة أو معتمد حاسي الفريد للقيام بالدراسة الضرورية لإضافة هذا الخط لبقية خطوط الشركة، علما بأن كل خط نقل مدرسي يتطلب توفر العدد الكافي من التلاميذ مع طريق مهيئة ومطابقة للمواصفات المطلوبة لضمان نقل التلاميذ في أفضل الظروف.