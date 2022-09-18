جندوبة: انتخاب لطفي العيادي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين

افرزت نتائج الانتخابات المتعلقة برئاسة وأعضاء الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، والتي تم الاعلان عنها مساء السبت، عن حصول المحامي لطفي العيادي، على اغلبية اصوات الناخبين لرئاسة الفرع خلفا لمحمد الناصر الاينوبلي. كما تم انتخاب هدى البجاوي وخليل النغموشي وعصام الحفصوني وبوبكر المرسني كأعضاء لهيئة الفرع.





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وتعهد العيادي، في تصريح ل(وات) اليوم الاحد، بالعمل على استعادة المحاماة لدورها كفاعل أساسي في بناء البلاد ودورها المعهود في القضايا الوطنية العادلة وتجسيد مسؤوليتها في قضايا الحقوق والحريات والتصدي لكل اشكال التجاوزات المتركبة داخل القطاع.وقال "ان وضع المحاماة بالجهة يستوجب إعادة التأسيس وفق رؤية مسؤولة وناجعة وذلك بالنظر الى الصعوبات التي عانتها خلال السنوات الست الماضية وإعادة الاعتبار اليها بما يعزز دورها في المنظومة القضائية والمجتمعية لافتا الى ضرورة العمل مع بقية الأطراف المتداخلة على تحسين ظروف العمل بمحاكم الجهة التي وصفها بـ" البائسة " والتي لا علاقة لها بالمعايير الدولية وفق تعبيره.ووصف العيادي وضع المحاكم بولاية جندوبة بالمتردي و"فيه مس مباشر من حقوق المواطنين وحرياتهم اذ لا يمكن للمحامي ولا للقاضي ان يعمل في ظروف مثل الظروف التي تمر بها محاكم الجهة والقيام بدورهم في ايصال الحقوق لأصحابها" على حد قولهواعتبر العيادي ان هيئة الفرع معنية بالجانب العلمي وهي بصدد اعداد برنامج تكويني علمي يشمل مختلف الجوانب (المالية والجبائية وكذلك القضاء الإداري ) وذلك من خلال تنظيم ندوات تكوينية الهدف منها تنمية مهارات وقدرات العاملين في القطاع وتحسين أداء وجودة العمل بما يستجيب لمقتضيات المرحلة معوّلا على تفهم الأطراف المعنية لما لهذا المحور من اهمية بالغة في دعم وتطوير المرفق القضائي.ولفت العيادي الذي سبق وان انتخب في 2019 عضوا بمجلس نواب الشعب المنحل عن دائرة جندوبة الى ضرورة استعادة المحاماة لدورها الطبيعي والمحوري في الجهة وعلاقتها بالشأن العام وذلك من خلال عضويتها بالمجلس الجهوي وعلاقتها ببقية مؤسسات الدولة وعلاقتها ببقية فروع المنظمات والعمل على حلحلة المشاريع المعطلة في إطار شراكة هادفة ومسؤولة.