المنستير: ندوة وطنية بالمعهد العالي للّغات المطبّقة بالمكنين حول " الكتابة التّاريخيّة وقضاياها عند هشام جعيّط" في الذكرى الأولى لرحيله


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 22:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
-ينظم المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين بولاية المنستير واتحاد الكتاب التونسيين في الذكرى الأولى لرحيل المفكر التونسي الكبير هشام جعيط ندوة وطنية تحت عنوان " الكتابة التّاريخيّة وقضاياها عند هشام جعيّط" يومي 23 و24 سبتمبر الجاري بالمعهد العالي للّغات المطبّقة بالمكنين بمشاركة 32 باحث وباحثة من الجامعة التونسية وفق ما أفاد وات اليوم مدير المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين محمّد سعد برغل.


ويتطرق المحاضرون خلال أربعة جلسات علمية إلى أربعة محاور حول حداثة الكتابة التّاريخيّة عند هشام جعيّط، وهشام جعيّط والتّاريخ الإسلاميّ، وهشام جعيّط والاستشراق وسرديّات الأنا والآخر، وهشام جعيّط وقضايا الرّاهن.

ويحرص المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين على تنظيم الأنشطة الثقافية منذ افتتاح السنة الجامعية لتكون طريقة مثلي لإدماج الطلبة الجدد في الحياة الجامعية وفرصة لهم ولطلبة السنة الثانية للتعرف على أحد رموز الثقافة التونسية وإمكانية الالتقاء بأساتذة مؤطرين بالنسبة إلى أبحاثهم المستقبلية حسب محمّد سعد برغل.

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