وزير الصحة يدعو الى تحديد حاجيات البلاد من الأدوية قصد ترشيد الانفاق

دعا وزير الصحة علي المرابط، الى تحديد حاجيات البلاد بصفة دقيقة لدى التزود بالأدوية قصد ترشيد النفقات في المجال، وذلك خلال جلسة عقدت أمس الجمعة بمقر الوزارة للنظر في واقع المنظومة الدوائية.





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و أكد علي المرابط خلال هذه الجلسة التي حضرها ممثل رئاسة الجمهورية المكلف بملف الأمن القومي وعدد من مسؤولي الوزارة، على ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون النهوض بالصناعة المحلية، الى جانب وضع آليات تمكن من دفع التعاون والشراكة مع المخابر العالمية.وقدّمت وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة بالمناسبة عرضا حول واقع المنظومة الدوائية من حيث حوكمة القطاع وأهمية التصنيع المحلي والتعاون الصناعي وتصدير الأدوية مع استعراض الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع .وفي سياق متصل كانت لوزير الصحة لقاء مع رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة والفريق المرافق لها، لتدارس الإشكاليات المطروحة في مجال توزيع الأدوية بالجملة وما يتطلبه من إيجاد حلول على المستويين الهيكلي والتنظيمي مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.ودعا وزير الصحة الى ضرورة مرافقة هذا القطاع الحيوي بهدف بلورة حلول مشتركة لصالح القطاع بما يضمن مزيد تحسين وتقريب الخدمات المسداة للمواطنين.