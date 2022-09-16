ملتقى مراكش الدولي لألعاب القوى- الجائزة الكبرى 2022: تونس تحرز 7 ميداليات منها 5 ذهبية في منافسات اليوم الأول


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
احرز المنتخب الوطني التونسي 7 ميداليات منها 5 ذهبية و1 فضية و1 برونزية في منافسات اليوم الأول من ملتقى مراكش الدولي لألعاب القوى - الجائزة الكبرى 2022.


وجاءت الميداليات الذهبية بفضل كل من وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي وروعة التليلي ورجاء الجبالي في رمي الجلة.
كما حقق ياسين القنيشي واحمد مصلح ذهبيتي رمي الجلة مع تطريم رقم هما الشخصي والعربي والافريقي .

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وعادت الميدالية الفضية لسمر بن كعلاب في اختصاص دفع الجلة ايضا فيما اكتفت يسرى بن جمعة ببرونزية رمي الرمح

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