زغوان: تخصيص 40 حافلة لتامين النقل المدرسي والجامعي بكافة مناطق الجهة


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في إطارالاستعدادات لتأمين نجاح العودة المدرسية والجامعية خلال الموسم الدراسي الجديد بولاية زغوان، تولت الشركة الجهوية للنقل بنابل (فرع زغوان)، تخصيص 40 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة بكافة مناطق الولاية.


وذكر مدير الاستغلال بالشركة حافظ الجبالي ل"وات" أنه سيتم تامين تنقل 7500 تلميذ وطالب للالتحاق بمؤسسات الدراسة والعودة منها عبر60 خطا تم تخصيصه للغرض، وأضاف أن عددا من أبناء العائلات المعوزة سينتفعون بخدمات النقل المجاني بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالجهة مشيرا إلى أنه تم تركيز 7 نقاط بيع للاشتراكات المدرسية

وأفاد الجبالي في ذات السياق أنه تقرر بصفة استثنائية، بالتنسيق مع السلطة الجهوية، الادارية والتربوية، تأخير انطلاق الدروس للفترة الصباحية بنصف ساعة بالمعهد النموذجي الجديد بالمقرن لتمكين التلاميذ داخل حدود الولاية وخارجها من الالتحاق بمقاعد الدراسة في الموع،د مؤكدا أن أسطول الحافلات جاهز فنيا وبشريا لنقل التلاميذ والطلبة في ظروف مريحة

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