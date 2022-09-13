القيروان: اكتشاف بؤرة للحشرة القرميزية بغراسات التين الشوكي بمعتمدية سرديانة واتخاذ التدابير للقضاء عليها

افاد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر بأنه تم اكتشاف بؤرة للحشرة القرميزية بغراسات التين الشوكي بعمادة سرديانة من معتمدية السبيخة وانه تم اتخاذ كافة التدابير والتدخل الفوري بمداواة وقلع وردم الغراسات المصابة.





وأضاف في تصريح ل(وات) انه تبعا لاشعار ورد على خلية الارشاد الفلاحي بالسبيخة من أحد فلاحي منطقة أولاد حامد من عمادة سرديانة من معتمدية السبيخة بوجود كومات بيضاء على أوراق التين الشوكي، تم القيام بمعاينة ميدانية وتبين على إثرها وجود بؤرة لحشرة قشرية في شكل كومات بيضاء على سطح أكف الهندي الشوكي تتحول إلى اللون الأحمر عند سحقهاوأكد أنه تم الإنطلاق الحيني في مداواة المناطق المصابة والشروع في حفر خنادق لردم الغراسات المصابة بعد قلعها بالاضافة إلى تعقيم وسائل النقل التي ساهمت في عمليات القلع والردم، ولفت إلى أنه تم رفع عينات من الغراسات المصابة لتوجيهها لمخبر الحجر الزراعي بالإدارة العامة للصحة النباتية و مراقبة المدخلات الفلاحيةوافاد بانه سيتم يوم الخميس المقبل تكوين فريق للقيام بزيارات استطلاعية بالمنطقة وبكافة المعتمديات بالتنسيق مع رؤساء خلايا الارشاد الفلاحي والمنظمة الفلاحية لتحسيس الأهالي بخطورة إنتشار الحشرة القشرية ودعوتهم لأخذ التدابير الوقائية وإعلام المصالح المعنية عند ظهور أعراض على غراسات التين الشوكييذكر أن هذه البؤرة هي الأولى من نوعها التي يتم تسجيلها بولاية القيروان منذ اكتشاف هذه الاصابات بداية الصائفة بولاية القصرينيشار إلى أن الحشرة القشرية القرمزية تعد من الآفات الخطيرة بالنسبة لغراسات التين الشوكي إذ أنها تلحق أضرار بليغة بهذا النبات لكونها تمتص نسغ أو عصارة النبتة فتظهر على الألواح مناطق مصفرة تتسع شيئا فشيئا لتؤدي في النهاية إلى سقوط اللوح المصاب وموت الجذع في حالة شدة الإصابة.كما تجدر الاشارة الى ان هذه الآفة تنتشر بسرعة كبيرة حيث تقوم الرياح بنقلها من مكان إلى آخر، كما يمكن أن تنتقل هذه الحشرات عبر التصاقها بالآلات الفلاحية والشاحنات وأصواف الأغنام والأعلاف القادمة من المناطق الموبوءة.