تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة: تنظيم سباق لـ 5 و 10 كلم عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي

ينتظم يوم 25 سبتمبر الجاري، تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، بمنطقة البحيرة 1، سباق لـ 5 و10 كلم، ستخصص عائداته لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر.

وفي هذا الخصوص، أكد أنيس المبروكي المشرف على تنظيم الحدث الرياضي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ السباق سيشهد مشاركة 2000 مشارك من كامل ولايات الجمهورية، لافتا النظر أنّ جميع المداخيل ستخصص لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي، عبر جمعية "أفريكان" الناشطة في هذا المجال.







وأفاد أنّ التظاهرة ستكون تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، وسترعاها مؤسسة دولية هي "الخليج المعتمد للخدمات المالية افريقيا الشمالية".

وبيّن أنّ السباق يحمل في طياته جانبا تحسيسيا وتوعويا متعلقا بخطورة وانعكاسات ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر قائلا في ذلك "انّ العام الماضي كان قد شهد انقطاع ما يناهز الـ 60 ألف طفل عن الدراسة".





وبيّن أنّ السباق سينطلق من البحيرة 1 في اتجاه منطقة درّة البحيرة مشيرا الى أنّ معلوم المشاركة في سباق 5 كلم حدد بـ 5 دنانير فيما حدد معلوم المشاركة في سباق 10 كلم بـ 15 دينارا.

وأوضح أنّ الجامعة التونسية للرياضة للجميع ستساهم في جلب المشاركين من مختلف الجهات الى جانب تنشيط الحدث الذي يتزامن مع بداية العودة المدرسية.

وأبرز أنّ تنظيم السباق سيتجدد بصفة سنوية خلال شهر سبتمبر تزامنا مع العودة المدرسية ولن يقتصر تنظيمه على العاصمة وضواحيها حيث ستعطى الفرص لبقية الولايات ومنها الداخلية.



وأفاد أنّ التظاهرة ستكون تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، وسترعاها مؤسسة دولية هي "الخليج المعتمد للخدمات المالية افريقيا الشمالية".وبيّن أنّ السباق يحمل في طياته جانبا تحسيسيا وتوعويا متعلقا بخطورة وانعكاسات ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر قائلا في ذلك "انّ العام الماضي كان قد شهد انقطاع ما يناهز الـ 60 ألف طفل عن الدراسة".وبيّن أنّ السباق سينطلق من البحيرة 1 في اتجاه منطقة درّة البحيرة مشيرا الى أنّ معلوم المشاركة في سباق 5 كلم حدد بـ 5 دنانير فيما حدد معلوم المشاركة في سباق 10 كلم بـ 15 دينارا.وأوضح أنّ الجامعة التونسية للرياضة للجميع ستساهم في جلب المشاركين من مختلف الجهات الى جانب تنشيط الحدث الذي يتزامن مع بداية العودة المدرسية.وأبرز أنّ تنظيم السباق سيتجدد بصفة سنوية خلال شهر سبتمبر تزامنا مع العودة المدرسية ولن يقتصر تنظيمه على العاصمة وضواحيها حيث ستعطى الفرص لبقية الولايات ومنها الداخلية.