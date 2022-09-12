رابطة ابطال افريقيا: نتائج ذهاب الدور الاول

في ما يلي نتائج مباريات الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت ايام الجمعة والسبت و الاحد والاثنين 9 و 10 و 11 و 12 سبتمبر الجاري:
الجمعة 10 سبتمبر 2022 :
فولكان كلوب (جزر القمر) - لاباس (السيشال) 1-صفر
الجيش (رواندا) - الاتحاد المنستيري (تونس) 1-صفر
زالان (جنوب السودان) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) صفر-4
كاب تاون (جنوب افريقيا) - أوتوهو (الكونغو) 2-صفر
ريد آراوز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (أنغولا) صفر-1
بيغ بولاتس (مالاوي) - سيمبا (تنزانيا) صفر-2
ماتلاما (ليزوتو) - كوتون سبور (الكامرون) صفر-3
ستاد مانجي (الغابون) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 2-2
مونغومو (غينيا الاستوائية) - جوليبا (مالي) 2-صفر
نادي نيجيليك (النيجر) - سوار (غينيا) 2-1
بو رانجرز (سيراليون) - شباب بلوزداد (الجزائر) صفر-صفر
كا آم كا آم (زنجبار) - أهلي طرابلس (ليبيا) صفر-2
نادي بانغي (افريقيا الوسطى) - فايبرز (اوغندا) صفر-3
الأحد 11 سبتمبر 2022 :
سان جورج (اثيوبيا) - الهلال (السودان) 2-1
فلومبو (بورندي) - الاتحاد (ليبيا) 1-صفر
سيفا (مدغشقر) - روايال ليوبار (ايسواتيني) 2-3
بلاك بولز (الموزمبيق) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) صفر-3
آرتا سولار 7 (جيبوتي) - المريخ (السودان) 1-2
رايفرس يونايتد (نيجيريا) - واتانغا (ليبيريا) 3-صفر
نادي القطن (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار) 1-2
آسكو دي كارا (طوغو) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1
غابورون (بوتسوانا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) 1-صفر
كازامانس (السينغال) - شبيبة القبائل (الجزائر) 1-صفر
هاوكس (غامبيا) - حورويا (غينيا) (تأهل حورويا بعد انسحاب هاوكس)
الاثنين 12 سبتمبر 2022 :
كاديوغو (بوركينافاسو) - آشانتي كوتوكو (غانا) صفر-1
الأحد 18 سبتمبر 2022 :
إيليكت سبور (التشاد) - الزمالك (مصر) (س 16)
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