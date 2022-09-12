رابطة ابطال افريقيا: نتائج ذهاب الدور الاول

في ما يلي نتائج مباريات الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت ايام الجمعة والسبت و الاحد والاثنين 9 و 10 و 11 و 12 سبتمبر الجاري:







الجمعة 10 سبتمبر 2022 :

فولكان كلوب (جزر القمر) - لاباس (السيشال) 1-صفر

الجيش (رواندا) - الاتحاد المنستيري (تونس) 1-صفر



زالان (جنوب السودان) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) صفر-4

كاب تاون (جنوب افريقيا) - أوتوهو (الكونغو) 2-صفر

ريد آراوز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (أنغولا) صفر-1

بيغ بولاتس (مالاوي) - سيمبا (تنزانيا) صفر-2

ماتلاما (ليزوتو) - كوتون سبور (الكامرون) صفر-3

ستاد مانجي (الغابون) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 2-2

مونغومو (غينيا الاستوائية) - جوليبا (مالي) 2-صفر

نادي نيجيليك (النيجر) - سوار (غينيا) 2-1

بو رانجرز (سيراليون) - شباب بلوزداد (الجزائر) صفر-صفر

كا آم كا آم (زنجبار) - أهلي طرابلس (ليبيا) صفر-2

نادي بانغي (افريقيا الوسطى) - فايبرز (اوغندا) صفر-3



الأحد 11 سبتمبر 2022 :

سان جورج (اثيوبيا) - الهلال (السودان) 2-1

فلومبو (بورندي) - الاتحاد (ليبيا) 1-صفر

سيفا (مدغشقر) - روايال ليوبار (ايسواتيني) 2-3

بلاك بولز (الموزمبيق) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) صفر-3

آرتا سولار 7 (جيبوتي) - المريخ (السودان) 1-2

رايفرس يونايتد (نيجيريا) - واتانغا (ليبيريا) 3-صفر

نادي القطن (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار) 1-2

آسكو دي كارا (طوغو) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1

غابورون (بوتسوانا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) 1-صفر

كازامانس (السينغال) - شبيبة القبائل (الجزائر) 1-صفر

هاوكس (غامبيا) - حورويا (غينيا) (تأهل حورويا بعد انسحاب هاوكس)



الاثنين 12 سبتمبر 2022 :

كاديوغو (بوركينافاسو) - آشانتي كوتوكو (غانا) صفر-1



الأحد 18 سبتمبر 2022 :

إيليكت سبور (التشاد) - الزمالك (مصر) (س 16)



الجمعة 10 سبتمبر 2022 :فولكان كلوب (جزر القمر) - لاباس (السيشال) 1-صفرالجيش (رواندا) - الاتحاد المنستيري (تونس) 1-صفرزالان (جنوب السودان) - يونغ آفريكانز (تنزانيا) صفر-4كاب تاون (جنوب افريقيا) - أوتوهو (الكونغو) 2-صفرريد آراوز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (أنغولا) صفر-1بيغ بولاتس (مالاوي) - سيمبا (تنزانيا) صفر-2ماتلاما (ليزوتو) - كوتون سبور (الكامرون) صفر-3ستاد مانجي (الغابون) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 2-2مونغومو (غينيا الاستوائية) - جوليبا (مالي) 2-صفرنادي نيجيليك (النيجر) - سوار (غينيا) 2-1بو رانجرز (سيراليون) - شباب بلوزداد (الجزائر) صفر-صفركا آم كا آم (زنجبار) - أهلي طرابلس (ليبيا) صفر-2نادي بانغي (افريقيا الوسطى) - فايبرز (اوغندا) صفر-3سان جورج (اثيوبيا) - الهلال (السودان) 2-1فلومبو (بورندي) - الاتحاد (ليبيا) 1-صفرسيفا (مدغشقر) - روايال ليوبار (ايسواتيني) 2-3بلاك بولز (الموزمبيق) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) صفر-3آرتا سولار 7 (جيبوتي) - المريخ (السودان) 1-2رايفرس يونايتد (نيجيريا) - واتانغا (ليبيريا) 3-صفرنادي القطن (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار) 1-2آسكو دي كارا (طوغو) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1غابورون (بوتسوانا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) 1-صفركازامانس (السينغال) - شبيبة القبائل (الجزائر) 1-صفرهاوكس (غامبيا) - حورويا (غينيا) (تأهل حورويا بعد انسحاب هاوكس)كاديوغو (بوركينافاسو) - آشانتي كوتوكو (غانا) صفر-1إيليكت سبور (التشاد) - الزمالك (مصر) (س 16)