اتحاد تطاوين يدخل في تربص تحضيري بمدينة الحمامات

دخل اتحاد تطاوين، منذ أمس الأربعاء، في تربص تحضيري بمدينة الحمامات، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأورد اتحاد تطاوين على صفحته الرسمية أنّ فترة التربص ستستمر لمدة 10 أيام، تتخللها ثلاث مباريات ودية، الاولى ضد الملعب التونسي يوم 10 سبتمبر، والثانية ضد مستقبل الرجيش يوم 14 سبتمبر، فيما سيلاقي في المباراة الودية الثالثة الأولمبي الباجي يوم 17 سبتمبر.













