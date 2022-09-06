منوبة: قريبا انطلاق دراسات توسعة المستشفى المحلي بطبربة وتطويره الى مستشفى جهوي

تنطلق قريبا دراسات توسعة المستشفى المحلي بطبربة وتطويره الى مستشفى جهوي، بعد ان خصصت لها وزارة الصحة اعتمادات ب100 الف دينار، وفي انتظار تقدير كلفته الجملية وتحديد مكوناته النهائية، وفق تصريح المكلف بشؤون ادارة البناءات بوزارة الصحة محمد امين العربي ل"وات".





واضاف العربي ان المشروع المدرج بمخطط مشاريع الوزارة، سيكون بطاقة اولية حددت ب75 سريرا، وذلك بعد تحديد حاجيات الجهة من الاختصاصات، على غرار طب الاطفال وقسم الولادات، والطب العام والطب الباطني والامراض الصدرية والتصوير بالاشعة ومخبر تحاليل واربع قاعات عمليات وصيدلية.كما سيتدعم المشروع الذي ستنتهي دراساته في اخر سنة 2023، بوحدة طب استعجالي متنقل، تكون على ذمة المستشفى، هذا مع بقية المكونات المتمثلة في مغسلة ومطبخ وبقية البناءات الضرورة من وحدات صحية وغيرها.واشار الى ان المكونات النهائية وتحديد الحاجيات من الاختصاصات سيكون بعد انطلاق الدراسات، وبعد تدارسها مع اللجان الطبية بمستشفي الرازي، والقصاب، والمصالح الجهوية، والمركزية.وقد انعقدت في الاطار بمقر الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، جلسة عمل خصصت لوضع مكونات تطوير المستشفى المحلي بطبربة وتحديد مكوناته، من عيادات خارجية بالاختصاصات المطلوبة وأقسام إيواء، مع تحديد عدد الأسرة المطلوبة بكل قسم و قاعات العمليات، وبرنامج الطبق الفني من أقسام أشعة وتحاليل وصيدلية.يشار الى ان الاعلان عن تطوير المستشفى الى جهوي كان في افريل 2018، وكان مطلبا ملحا من المواطنين والمجتمع المدني حتى يجابه الطلبات الكبيرة على خدماته الصحية، التي تشمل معتمديات الجديدة والبطان وبرج العامري والمرناقية، ويحسن من عياداته التي تناهز ال200 الف عيادة طبية في السنة، منها أكثر من 80 الف عيادة في قسم الاستعجالي، وفق معطيات المستشفى.