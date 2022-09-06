أمل جربة يعقد غدا جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2021 - 2022

يعقد الأمل الرياضي بجربة غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الخامسة مساء جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2021 - 2022.

وأوردت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بجربة أنه في حال عدم توفر النصاب القانوني ستنعقد الجلسة على الساعة السادسة مساءا مهما كان عدد الحضور.





واوضحت أنّ جدول أعمل الجلسة العامة التقييمية يحتوي على تلاوة التقرير الأدبي والمصادقة عليه، و تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية .

وينشط أكابر فريق كرة القدم لامل جربة ميدون في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



