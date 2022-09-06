وزير الشاب والرياضة يبحث مع هيئة الملعب التونسي مشاغل النادي ووضعية مركب" الهادي النيفر " بباردو

كان موضوع اسناد شهادة الصلوحية لملعب مركب الهادي النيفر بعد استكمال التدخلات اللازمة ورفع كل التحفظات المسجلة بشأنه في أقرب الآجال ضمن محاور اجتماع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش يوم الاثنين مع أعضاء الهيئة المديرة للملعب التونسي برئاسة محمد محجوب.







كما تم خلال الاجتماع عرض رؤية الهيئة المديرة وبرنامج عملها المستقبلي الهادف إلى تطوير البنية الأساسية لمركب الهادي النيفر بباردو من خلال إعادة تهئيته وتوسعته وانجاز مكونات اضافية على غرار قاعة متعددة الاختصاصات وملعب لكرة القدم المصغرة ليتحول إلى مركب رياضي متكامل .

كما تمت خلال الجلسة اثارة مواضيع تتعلق بتوفير الدعم المادي للملعب التونسي وتعشيب وانارة الملعب الفرعي 1 بمركب الهادي النيفر وتهيئة أرضية قاعتي كرة اليد والسلة بدار الشباب باردو.





ويذكر ان الملعب التونسي عود في الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .



كما تم خلال الاجتماع عرض رؤية الهيئة المديرة وبرنامج عملها المستقبلي الهادف إلى تطوير البنية الأساسية لمركب الهادي النيفر بباردو من خلال إعادة تهئيته وتوسعته وانجاز مكونات اضافية على غرار قاعة متعددة الاختصاصات وملعب لكرة القدم المصغرة ليتحول إلى مركب رياضي متكامل .كما تمت خلال الجلسة اثارة مواضيع تتعلق بتوفير الدعم المادي للملعب التونسي وتعشيب وانارة الملعب الفرعي 1 بمركب الهادي النيفر وتهيئة أرضية قاعتي كرة اليد والسلة بدار الشباب باردو.ويذكر ان الملعب التونسي عود في الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .