قبلي: العمل على احداث جمعية تعنى بتنظيم المهرجانات الثقافية بمنطقة رجيم معتوق الحدودية (معتمد المنطقة)

تعيش معتمدية رجيم معتوق الحدودية هذه الايام على وقع الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية بالمنطقة، التي انطلقت يوم امس الاحد لتختتم يوم غد الثلاثاء ببرنامج يجمع بين سلسلة من السهرات الفنية والمسرحية





واوضح معتمد رجيم معتوق منير بن رمضان صباح اليوم الاثنين ل"وات" ان هذه الايام الثقافية تتنزل في اطار التوجه المركزي والجهوي لتعميم الفعل الثقافي على كافة القرى والتجمعات السكانية، مشيرا الى حرص السلط المحلية على ترسيخ هذه التظاهرة عبر احداث جمعية ستعنى بتنظيم كافة المهرجانات التي ستشهدها مستقبلا منطقة رجيم معتوقودعا بن رمضان الى ضرورة مراعاة خصوصية معتمدية رجيم معتوق باعتبارها منطقة حدودية ومعزولة وهو ما يتطلب مزيد العمل على تكثيف التظاهرات الثقافية بها على امتداد السنة مع الحرص على مضاعفة الانشطة الموجهة للطفل من اجل حماية هذه الشريحة العمرية وتمكينها من فرص لابراز طاقاتها الابداعيةوحول برنامج الايام الثقافية برجيم معتوق، اوضح المصدر ذاته انه انطلق مساء الاحد عبر تنظيم سهرة شبابية في موسيقى الراب لحيدر وامين، وتتواصل السهرات مساء اليوم بعرض في الفن الشعبي يحييها محمد الجويني ليكون الاختتام في سهرة الغد مع الفن الرابع بعرض لمسرحية التوامة لمنذر العابد وبسام بن حمادي