النادي البنزرتي يشرع في تربص تحضيري بالعاصمة

يدخل النادي البنزرتي اليوم الاثنين في تربص تحضيري ثان بالضاحية الشمالية بجهة قمرت استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .

وأورد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ هذا التربص يمثل المرحلة الثانية من التحضيرات إستعدادا للموسم الرياضي 2022-2023.





وكشف أنّ الإطار الفني بقيادة المدرب الجديد كريم التواتي برمج ثلاث مقابلات ودية خلال هذا التربص.





