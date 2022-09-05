النادي البنزرتي يشرع في تربص تحضيري بالعاصمة


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يدخل النادي البنزرتي اليوم الاثنين في تربص تحضيري ثان بالضاحية الشمالية بجهة قمرت استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .
وأورد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ هذا التربص يمثل المرحلة الثانية من التحضيرات إستعدادا للموسم الرياضي 2022-2023.

وكشف أنّ الإطار الفني بقيادة المدرب الجديد كريم التواتي برمج ثلاث مقابلات ودية خلال هذا التربص.


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