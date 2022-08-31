المنستير: حجز 6.5 أطنان من الفرينة المدعمّة وإعادة تصنيف مخبزة ببنان بسبب الاخلال بتراتيب الدعم (المديرة الجهوية للتجارة)

قرّرت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير إعادة تصنيف مخبرة من صنف "أ" ببنان من ولاية المنستير بعد أن حجزت لديها فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، أمس الثلاثاء، 6.5 أطنان من الفرينة المدعمة بسبب الاخلال بتراتيب الدعم، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير زهرة ثابت.





وأوضحت ثابت، في تصريح لـ"وات"، أنّ صاحب المخبزة تعمّد الإبقاء على كمية الفرينة المدعّمة المذكورة على حالها ولم يحوّلها إلى خبز ليتقرّر بموجب ذلك إيقاف تزويد هذه المخبزة بالفرينة المدعمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية في شأنها، وسيقع بإذن من النيابة العمومية إعادة ضخ الكمية المحجوزة في المسالك القانونية.وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية أمس كذلك، وبالتنسيق مع الشرطة البلدية بجمال، ألف لتر من مواد التنظيف غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل على متن شاحنة، إلى جانب 250 لترا من الصابون السائل من أجل مسك فواتير مجاملة غير مطابقة للواقع، وتمّ تأمين هذا المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بشأنه.وأذنت النيابة العمومية بإعادة بيع هذه الكمية من مواد التنظيف إلى مؤسسة صناعية مختصة في صناعة مواد التنظيف، وسيتمّ تأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة، حسب ذات المصدر.