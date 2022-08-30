قابس: الشروع قريبا في حفر بئرين جديدتين بمطماطة والحامة بهدف تجاوز العجز الهيكلي في موازنة مياه الشرب

في إطار مساعيها الرامية الى دعم الموارد المائية المخصصة للشرب والحد من العجز الهيكلي المسجل في موازنة مياه الشرب والمقدر بـ 220 لترا في الثانية ستشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حفر بئرين جديدين بكل من مطماطة5 والحامة2، وفق رئيس اقليم الشركة بقابس نزار الصرخي.







وبين الصرخي، في تصريح لـ"وات"، اليوم الاثنين، ان الجهود متواصلة لاستكمال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات في أقرب الآجال وستنتفع به ولايات قابس، ومدنين، وتطاوين، وسيمكّن من معالجة العجز المسجل في موازنة مياه الشرب بالجهة.

يذكر ان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، كان قد صرّح خلال زيارته لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات يوم 03 أوت الجاري بأنه من المنتظر تشغيل هذه المحطة التي ستبلغ طاقة انتاجها اليومية 50 الف م3 وقابلة للارتفاع الى 100 الف م3 في اليوم قبل صائفة 2023 .



