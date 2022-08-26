رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية الأفريقية يعلن عن تنفيذ 4 مشاريع صحية في تونس بمقتضى اتفاقيات تونسية يابانية

أعلن رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية الأفريقية تاتسورو يانو "Tetsuro Yano"، اليوم الجمعة بتونس، عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين التونسي والياباني لتنفيذ 4 مشاريع صحية في تونس.





وأوضح يانو في ندوة صحفية بعنوان "تطوير المشاريع في القطاع الطبي و الصحي في افريقيا"، انعقدت على هامش مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8" الذي تحتضنه تونس يومي 27 و28 أوت الجاري، ان هذه المشاريع الصحية تتعلق بنقل التكنولوجيا اليابانية الحديثة في المجال الطبي والصحي في تونس.وأوضح وزير الصحة علي مرابط في تصريح صحفي بالمناسبة، أن المشروع الأول يندرج في اطار اتفاق شراكة بين شركة "اينيماد" التونسية الخاصة وشركة "جي كيوب" اليابانية GCUBE ويرمي الى نقل التكنولوجيا اليابانية لصنع اختبارات سريعة لتقصي كوفيد 19 لتقوم تونس باعتماد هذه التكنولوجيا في تصنيع الاختبارات السريعة ومن ثمة تصدير كميات منها الى البلدان الافريقية.ويتعلق المشروع الثاني بإحداث مركز تكوين في تونس لتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية التونسيين والأفارقة في مجال اعتماد احدى التكنولوجيات المعتمدة من طرف شركة يابانية والتي تم عبرها تطوير علاج أمراض صمامات القلب واختراع طريقة جديدة للقسطرة، وفق مرابط.وأضاف إن المشروع الثالث الممول من اليابان يتمثل في احداث مجمع للمخابر يضم كل اختصاصات التحاليل الطبية ليكون وجهة للتونسيين والأفارقة، مرجحا أن يكون مقر هذا المجمع في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.أما المشروع الرابع فيتعلق بتحول فريق خبراء يابانيين في المجال الصحي لتكوين عدد من الاطارات الطبية التونسية في مجال استعمال العديد من التكنولوجيات الصحية المبتكرة.وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستليها عدة مشاريع أخرى مشتركة بين تونس واليابان في المجال الصحي، معتبرا أن هذه الخطوة المهمة تمثل منطلقا جديدا لمزيد تعزيز اشعاع تونس على المستويين الافريقي والعالمي.ومن جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الهادي بن عباس إن حرص اليابان على تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع تونس يدل على السمعة الطيبة التي تحظى بها تونس في المجال الصحي والتي ستعزز خلال السنوات القليلة القادمة بفضل هذا التعاون المثمر.