أكّد المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إحباط 1509 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في الفترة الممتدةّ من غرّة جانفي 2022 الى 23 أوت الجاري، وإيقاف 299 منظم عملية اجتياز وأكثر من 150 وسيطا تونسيا، إضافة إلى ايقاف 11 منظما أجنبيا و7 وسطاء أجانب.





وأفاد الجبابلي في تصريح إعلامي اليوم الخميس، على هامش ندوة صحفية انعقدت بثكنة العوينة، بمناسبة احتفال النادي الرياضي للحرس الوطني بخمسينية تأسيسه، بأنّ أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز كانت من طرف تونسيين، مقابل أكثر من 8700 محاولة من قبل أجانب، مبيّنا أنه تم إلقاء القبض خلال هذه الفترة على 388 مفتشا عنهم من ضمنهم 54 عنصرا متطرفا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية خلسة.كما نوّه بالمجهودات التي تبذلها وحدات الحرس البريّة التي تقوم بالعمليات الاستباقيّة، ووحدات السواحل التي تقوم بالنجدة والانقاذ في التصدّي لظاهرة اجتياز الحدود خلسة، عبر تمشيط الغابات والمنازل المتاخمة للسواحل .كما لفت إلى أنّ هجرة العائلات والقصّر والحوامل والرضع، كانت مقتصرة تقريبا على مواطني جنوب الصحراء، لكنها أصبحت تشمل في السنتين الأخيرتين عائلات تونسية تم رصدها وإحباط عمليات اجتيازها، مضيفا أن الابحاث قد كشفت ايضا أن من بين المجتازين للحدود البحرية خلسة أصحاب شهائد عليا وموظفين.