قبلي: وقفة احتجاجية لسائقي سيارات التاكسي الفردي امام مقر الولاية للمطالبة بمراجعة تعريفة العداد والعودة لاستغلال محطة النقل البري


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 13:20 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نظم عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بسياراتهم امام مقر ولاية قبلي، وذلك على خلفية جملة من المطالب التي يرفعها العاملون بهذا القطاع على المستويين الوطني والجهوي


واوضح كاتب عام الشؤون القانونية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بولاية قبلي معز العلوي ل"وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي يتم تنفيذه باغلب الجهات مرده تكرر الاعتداءات على سائقي التاكسي الفردي وتعرضهم المتكرر لظاهرة "البراكاج" مع المطالبة بالزيادة في تعريفة العداد نظرا للزيادات المتتالية في المحروقات دون مراجعة تعريفة العاملين في القطاع

وفي ما يتعلق بالمطالب الجهوية، اكد العلوي انها تشمل بالاساس تفعيل الاتفاق السابق بين السلط الجهوية والعاملين في قطاع النقل من سيارات تاكسي ولواج وحافلات بالعودة لاستغلال محطة النقل البري بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي في اقرب وقت وهو اتفاق لم يتم تنفيذه منذ قرابة السنتين حسب قوله، داعيا السلط الجهوية الى الاسراع بتنظيم جلسة مع ممثلي سائقي سيارات التاكسي الفردي للتباحث في مختلف اشكاليات القطاع والنظر في سبل الزيادة في تعريفة العداد .

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