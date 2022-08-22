عروض تجمع بين الموسيقى والمسرح تؤثث برنامج الدورة 19 للمهرجان الصيفي بالفوار

ينطلق عشية اليوم الإثنين المهرجان الصيفي بالفوار في نسخته 19 التي ستتواصل على امتداد أربعة أيام يعيش خلالها أهالي الجهة على وقع سلسلة من السهرات المتنوعة التي تجمع بين الموسيقى و المسرح.







وأوضحت مديرة دار الثقافة ابن رشيق بالفوار عريفة المشيحي لوات أن هذه التظاهرة التي تنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تهدف إلى إيجاد متنفس للترويح عن العائلات ومتساكني هذه المعتمدية البعيدة نسبيا عن مقر الولاية وهو ما يحتم تقريب النشاط الثقافي من هذه العائلات في شكل مهرجان صيفي يلبي مختلف الأذواق.

كما اشارت إلى سعي القائمين على هذا المهرجان لتكون عروض المهرجان التي ستنتظم بساحة المعهد بالمنطقة، متنوعة وموجهة للشباب و للعائلة والطفل حيث ستكون سهرة الافتتاح مساء اليوم مع الفنان الشاب بشير لتكون سهرة يوم الغد مخصصة لموسيقى الراب مع مجموعة فلاقة. وتتواصل العروض في يومها الثالث مع الفنان الشعبي التليلي القفصي وتكون السهرة الختامية مخصصة للفن الرابع مع مسرحية "التوامة" بطولة منذر العابد وبسام بن حمادي.



