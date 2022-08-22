الفرنسية كارولين غارسيا تحرز لقب بطولة سينسيناتي للماسترز


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 10:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أحرزت اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا لقب بطولة سينسيناتي للماسترز اثر تغلبها على نظيرتها التشيكية بترا كفيتوفا بنتيجة 6-2 و6-4 وتصبح بذلك أول لاعبة تنس متأهلة من التصفيات تفوز بلقب بطولة للمحترفات ذات الـ 1000 نقطة.


وبعد خوض التصفيات، انتصرت غارسيا على ثلاث من بين أول عشر مصنفات على العالم وهن ماريا ساكاري وأرينا سبالينكا وجيسيكا بيغولا، في طريقها للنهائي حيث قدمت أداء رائعا لتهزم التشيكية كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين.
وتتصدر اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 28 عاما قائمة الإرسال الساحق فيما تأتي في المركز الثاني في قائمة إنقاذ الإرسال، واعتمدت على نقاط قوتها لتحقق لقبها الثالث هذا الموسم.
وسددت غارسيا 11 ضربة إرسال ساحقة، وأنقذت جميع الفرص الثماني لكسر إرسالها.


ومنذ عودتها في ماي بعد تعافيها من إصابة في القدم، فازت غارسيا بثلاثة ألقاب على ثلاثة أنواع مختلفة من الملاعب، وهي الملاعب الترابية في فرصوفيا عندما تغلبت على البولونية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، والعشبية في باد هومبورغ، والصلبة في سينسناتي.
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