بطولة افريقيا للاواسط لكرة اليد بكيغالي - برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 18:44قراءة: 0 د, 26 ث
      
يفتتح المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط مشاركته في الدور الاول من بطولة امم افريقيا لصنفه يوم الاثنين 22 اوت الجاري في كيغالي بملاقاة منتخب انغولا على الساعة منتصف النهار ( توقيت تونس ( س13 توقيت محلي ) في اطار منافسات المجموعة الاولى . وتستضيف العاصمة الرواندية كيغالي البطولة الافريقية التي تتواصل من 20 الى 28 اوت الجاري بمشاركة 8 منتخبات.
ويلاقي المنتخب التونسي في الجولتين الثانية والثالثة من الدور الاول على التوالي منتخبي رواندا والمغرب يومي 24 و25 اوت الجاري على نفس الساعة ( السادسة مساء ).







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