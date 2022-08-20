بطولة افريقيا للاواسط لكرة اليد بكيغالي - برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول

يفتتح المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط مشاركته في الدور الاول من بطولة امم افريقيا لصنفه يوم الاثنين 22 اوت الجاري في كيغالي بملاقاة منتخب انغولا على الساعة منتصف النهار ( توقيت تونس ( س13 توقيت محلي ) في اطار منافسات المجموعة الاولى . وتستضيف العاصمة الرواندية كيغالي البطولة الافريقية التي تتواصل من 20 الى 28 اوت الجاري بمشاركة 8 منتخبات.ويلاقي المنتخب التونسي في الجولتين الثانية والثالثة من الدور الاول على التوالي منتخبي رواندا والمغرب يومي 24 و25 اوت الجاري على نفس الساعة ( السادسة مساء ).