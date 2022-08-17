عدد جرعات التلقيح ضد كوفيد19 ليوم 16 أوت الجاري لم يتعد 700 جرعة على كامل مراكز التلقيح


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 20:06قراءة: 0 د, 50 ث
      
لم يتعد عدد جرعات التلقيح ضد كوفيد19 يوم 16 أوت ال700 جرعة اذ تلقى 693 شخصا فقط التلقيح في ذات اليوم بكامل مراكز التلقيح الموزعة على كامل تراب الجمهورية، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة اليوم الاربعاء.


وأوضحت أن عدد الجرعات الاولى بلغ 125 و 70 للجرعة الثانية فيما بلغ 418 للجرعة الثالثة و 73 للجرعة الرابعة و 7 جرعات السفر.
واستكمل 6 ملايين و 381 ألف و 8 أشخاص التلقيح ضد كوفيد-19 منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021، موضحة أن 4 ملايين و 689 ألفا و 862 شخصا تلقوا جرعتين و مليونا و 691 الف و 146 شخصا تلقوا جرعة واحدة.


وبلغ اجمالي الجرعات 13 مليونا و 230 الفا و 730 جرعة منها 7 ملايين و 204 الاف و 233 اما الجرعة الثانية فبلغ اجمالها 4 ملايين و 689 الفا و 862 فيما بلغ مجموع الجرعة الثالثة مليونا و 233 الفا و 599 وبلغ اجمالي الجرعات في الجرعة الرابعة وجرعة السفر على التوالي 66 الفا و 854 و 36 الفا و 182.

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