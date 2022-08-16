كرة اليد: منتخب الأواسط يتحول الخميس الى رواندا للمشاركة في البطولة الافريقية

يتحول المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط بعد غد الخميس الى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في البطولة افريقيا للأمم من 19 الى 28 أوت القادم، التي سيستهل فيها المشوار بملاقات نظيره الأنغولي يوم السبت 20 أوت.وأعرب المكتب الجامعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء عن شكره لكل من ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهتها الجامعة لتأمين رحلة المنتخب .ومن جهة اخرى انطلقت اليوم الثلاثاء بالمهدية عملية انتقاء لاعبي النخبة الوطنية للذكور مواليد 2006- 2007، في حين ستنطلق يوم الخميس في سوسة عملية انتقاء عناصر النخبة بالنسبة للاناث.ومن المقرر أن يتم ادماج أفضل اللاعبين واللاعبات الذين سيتم انتقاءهم من طرف الادارة الفنية في مراكز تكوين النخبة الوطنية في سوسة و المهدية لمدة خمسة سنوات تحت نظام دراسة و رياضة وتحت الاشراف اليومي والمباشر للمدربين الوطنيين.