لجنة تعيين الحكام - عواز الطرابلسي للرابطة الاولى وسعيد الكردي للرابطة الثانية

- عواز الطرابلسي : رئاسة لجنة التعيينات مكلف بالرابطة المحترفة الاولى إضافة إلى الاشراف على الادارة الوطنية للتحكيم- سعيد الكردي : الرابطة المحترفة الثانية- سليم بلخواص : رابطة الهواة 1- مراد بن حمزة : رابطة الهواة 2- ماجد رحومة : الحكام المساعدون