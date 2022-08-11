لجنة تعيين الحكام - عواز الطرابلسي للرابطة الاولى وسعيد الكردي للرابطة الثانية


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 18:43قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس عن تركيبة لجنة تعيين الحكام للموسم الرياضي القادم على النحو التالي :
- عواز الطرابلسي : رئاسة لجنة التعيينات مكلف بالرابطة المحترفة الاولى إضافة إلى الاشراف على الادارة الوطنية للتحكيم

- سعيد الكردي : الرابطة المحترفة الثانية
- سليم بلخواص : رابطة الهواة 1
- مراد بن حمزة : رابطة الهواة 2

- ماجد رحومة : الحكام المساعدون


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