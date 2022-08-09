مباراة ودية - فوز مستقبل المرسى على النادي الصفاقسي 2-0


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 19:43قراءة: 0 د, 25 ث
      
فاز مستقبل المرسى على النادي الصفاقسي (2-0) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب الشاذلي زويتن استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وسجل حبيب اللزاز وعزيز الطرايدي هدفي فريق الصفصاف في الشوط الثاني.

ويستعد مستقبل المرسى للقاء الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2021-2022 الذي سيجمعه باتحاد بن قردان في بداية شهر سبتمبر القادم فيما يتبارى النادي الصفاقسي مع النادي الافريقي في اطار نفس المسابقة .
ويذكر ان مستقبل المرسى كان صعد في اعقاب الموسم المنقضي الى الرابطة المحترفة الثانية.
ر-هس




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