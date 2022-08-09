​​​​​​​مؤشر توننداكس يقفل شهر جويلية متطورا بنسبة 28ر3 بالمائة

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أقفل مؤشر توننداكس شهر جويلية 2022 متطورا بنسبة 28ر3 بالمائة، وليواصل المنحى الإيجابي المسجل خلال الشهر الفارط، والذي بلغ نسبة 48ر1 بالمائة، وليدرك النقطة 77ر731ر7، وفق ما ورد بالتقرير الشهري لنشاط التداول لبورصة تونس للاوراق المالية.وبلغت أرباح مؤشر توننداكس منذ بداية السنة 73ر9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 09ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.كما شهد مؤشر توننداكس 20 نفس المنحى، حيث ارتفع خلال شهر جويلية بنسبة 02ر4 بالمائة، مواصلا النسق التصاعدي الذي شهده خلال شهر جوان والذي بلغ نسبة 63ر1 بالمائة، ليقفل عند النقطة 29ر404ر3، ولترتفع بذلك ارباحه منذ بداية السنة الى مستوى 91ر11 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 57ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.من جهة اخرى بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 5ر65 مليون دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 9ر57 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، وليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 2ر3 مليون دينار، مقابل 0ر7 مليون دينار خلال شهر جوان،وعلى مستوى الاداء الشهري لاسهم الشركات المدرجة، ارتفعت اسهم 44 شركة، في حين تراجعت اسهم 28 شركة.