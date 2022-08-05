تونس تدين العدوان على قطاع غزة وتدعو المجموعة الدولية إلى "التصدي لجرائم المحتل"

أدانت تونس، مساء اليوم الجمعة، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من بينهم أطفال وإصابة عشرات الجرحى، حسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.ودعت تونس مجددا المجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني"، مؤكدة "ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة له، والتصدي لجرائم المحتل، ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".وأكد البيان التزام تونس الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني "غير القابل للسقوط بالتقادم، إلى حين انتهاء الاحتلال، وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة، وعاصمتها القدس".وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، في حصيلة محينة، عن استشهاد 10 فلسطينيين، من بينهم طفلة (5 سنوات)، في قصف لقوات الاحتلال بقطاع غزة. وذكرت الوزارة أن قصف طائرات الاحتلال الحربية لمناطق مختلفة في قطاع غزة، والذي يتواصل هذه الليلة، أدى أيضا إلى إصابة 55 شخصا بجروح.