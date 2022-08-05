سليانة: الاحتفاظ بمسؤول ببلدية بوعرادة من أجل شبهة ارتكاب تجاوزات إدارية تكتسي صبغة جزائية

سليانة 5 أوت (وات/مكتب سليانة) - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سليانة، مساء أمس الخميس، بالاحتفاظ بمسؤول ببلدية بوعرادة من أجل شبهة ارتكاب تجاوزات إدارية تكتسي صبغة جزائية مرتبطة بمباشرة وظيفته بالبلدية، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة علي السالمي.وأضاف السالمي، في تصريح لـ"وات"، أن الأبحاث لاتزال جارية ضد المشتبه به المشار إليه آنفا وضد مشتبهين آخرين لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس بقعفور.