الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع المدافع ياسين مرياح


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 09:46قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الترجي الرياضي التونسي التعاقد مع المدافع ياسين مرياح قادما من العين الامارتي.


وأورد الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية: " "أتم الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع المدافع المحوري الدولي ياسين مرياح بعقد يمتد لمدة سنتين".
يذكر أنّ ياسين مرياح صاحب الـ 29 عاما خاض في مسيرته الاحترافية عدة تجارب في تونس وخارجها، حيث تقمص أزياء جمعية أريانة، و نجم المتلوي، والنادي الصفاقسي، و أولمبياكوس اليوناني، وريزاسبور وقاسم باشا بتركيا، والعين الامارتي.
ر/سمس

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