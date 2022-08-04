الدورة الرابعة للمهرجان الصيفي بالنفيضة من 6 الى 14 أوت الجاري

كشفت جمعية المهرجان الصيفي بالنفيضة خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس عن برنامج الدورة الرابعة للمهرجان الصيفي بالنفيضة التي تتواصل من 6 الى 14 أوت الجاري.وتتوزع عروض المهرجان وفق تصريح رئيس جمعية المهرجان الصيفي بالنفيضة مكرم السعيدي بين الموسيقى الطربية والفن الشعبي وفن الراب إضافة الى برمجة عرضين مسرحيين.وتنطلق عروض المهرجان بكرنفال يجوب شوارع المدينة بمشاركة ماجورات قصر هلال والدمى العملاقة ومحاكاة لعرس تقليدي ليكون الموعد يوم 7 أوت مع سهرة شبابية يحييها فنان الراب جنجون.ويسهر جمهور مهرجان النفيضة الصيفي يوم 8 أوت مع عرض طربي للفنانة شهرزاد هلال ليكون الموعد يوم 10 أوت مع عرض مسرحي " حسين في بيكين " للفنان مقداد السهيلي.ويكون الموعد يوم 11 اوت مع عرض للموسيقى البدوية بعنوان " ريت النجمة " يليه عرض لفرقة التراث الموسيقي العراقية يوم 12 اوت لتختتم عروض الدورة يوم 14 اوت بعرض مسرحي لجعفر القاسمي.وسيكون للأطفال موعد يوم 13 اوت مع عرض مسرحي بعنوان " ثمار المحبة " للمسرحي محمد دغمان.وجدير بالذكر أن 6 عروض مبرمجة في المهرجان من جملة العروض الثمانية حصلت على دعم مالي من وزارة الشؤون الثقافية وفق ما أكده المندوب الجهوي للشؤون الثقافية.