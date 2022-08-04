المنستير: استئناف تنظيم الدورة 24 لمهرجان سيدي أحمد البناني ببنان وبرمجة سبعة عروض متنوعة

تستأنف جمعية المهرجان ببنان بولاية المنستير بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تنظيم مهرجان سيدي أحمد البناني في دورته 24 من 6 الى20 أوت 2022 بعد غياب تواصل ثمانية سنوات ببرمجة سبعة عروض موسيقية ومسرحية وفق ما أفاد رئيس جمعية مهرجان بنان ،منصور سعيد خلال ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم بمقر بلدية بنانواختارت هيئة المهرجان عروضا تتماشي مع مختلف الأذواق والشرائح العمرية حيث يكون الجمهور على موعد في سهرة الافتتاح 6 أوت الجاري مع عرض طربي للفنّان نصر علي بوراوي، والإثنين 8 أوت مع عرض مسرحية "غسالة البنادر" لفرحات هنانة وسفيان الداهش، والجمعة 12 أوت مع جعفر القاسمي في "جعفر". ويواكب الجمهور في سهرة الخميس 18 أوت بفضاء أبدال بالحرقوسية عرض "التخميرة" للفنّان مراد باشا، والجمعة 19 أوت الجاري مسرحية "تحت خط الحياة" للمخرج محمّد مراد الغرسلي.وخصصت هيئة المهرجان ثلاثة عروض للأطفال يوم السبت 13 أوت مع الحكواتي سليم في "حكاية عيشة بنت الصياد"، والإثنين 15 أوت مع مسرحية "أليس في بلاد العجائب". وتقدم جميع العروض بالمسرح البلدي الذي يتسع لحوالي 600 متفرج باستثناء عرض "التخميرة،وستضع الجمعية على ذمة الجمهور قرابة 240 اشتراك بقيمة 30 دينار للاشتراك الواحد وهي قيمة رمزية. وتتراوح أسعار تذاكر العروض بين 3 دينار و10 دينار حسب رئيس الجمعية.وبرمجت جمعية المهرجان ببنان أنشطة موازية للمهرجان من 10 إلى 20 أوت الجاري وتشمل الدورة الودية الأولى للسكرابل فرنسي، ودورة ودية في كرة القدم المصغرة، فضلا عن تنظيم أمسية شعرية يوم 11 أوت بالتعاون مع الصالون الأدبي ينابيع بالمكتبة العمومية ببنان.وتنظم جمعية مهرجان بنان يوم 19 أوت بدار الثقافة ببنان وبالتعاون مع جمعية التحدي لمكافحة السرطان يوما صحيا للتقصي المبكر لسرطان الثدي