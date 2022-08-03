قابس: من المنتظر ان تستكمل أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات قبل الصائفة القادمة (ر. م.ع الصوناد)

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اعرب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) مصباح الهلالي خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء بمقر ولاية قابس، عن امله في ان تكون محطة تحلية مياه البحر بالزارات، التي ستنتفع بها ولايات قابس ومدنين وتطاوين، جاهزة قبل الصائفة القادمة، بعد ان بلغت نسبة تقدم اشغالها 75 بالمائة .واكد خلال جلسة العمل التى اشرف عليها والي قابس مصباح كردمين، ان محطة تحلية مياه البحر بالزارات التى تقدر طاقة انتاجها اليومية ب50 ألف م3، تعتبر من المشاريع الواعدة باعتبارها ستمكن من تحسين نوعية المياه ومعالجة العجز المسجل في موازنة مياه الشرب.واشار بالمناسبة الى ان جملة الاعتمادات المخصصة للمشاريع التي يتم انجازها في قطاع مياه الشرب تبلغ 137 مليون دينار وهي تهدف الى معالجة العجز الهيكلي المسجل في موازنة مياه الشرب.وبين ان العجز يعود الى انخفاض الموارد المائية المحلية بسبب التحولات المناخية وانه يتم العمل على توفير الحاجيات من مياه الشرب في أفق 2035 بانجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر وبحفر المزيد من الابار الجديدة وتطوير طاقة الخزن ومعالجة التسربات المائية.وطرحت خلال الجلسة جملة من المشاغل التي تمحورت حول ضرورة معالجة ظاهرة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن العديد من مناطق ولاية قابس وخاصة منها المناطق العليا علاوة على شبكة مياه الشرب والاستجابة لطلبات الربط الجديدة بهذه الشبكة.