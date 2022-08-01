مستقبل المرسى يفوز على شباب بلوزداد 2-0

فاز مستقبل المرسى على شباب بلوزداد 2-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما يوم الاحد بملعب الشاذلي زويتن في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.وسجل ماهر النويوي وامين بن مسعود هدفي فريق الصفصاف.وبذكر ان مستقبل المرسى الذي صعد للموسم الماضي الى الرابطة الثانية تنتظره مباراة هامة في بداية شهر سبتمبر القادم مع أتحاد بن بقردان في الدور نصف النهاىءي لكاس تونس لموسم 2021-2022.وكان مستقبل المرسى تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي للاشراف على فريق الأكابر لكرة القدم بعد انسحاب عبدالكريم بوقرة.