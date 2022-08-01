مهرجان قرطاج 2022: بلطي يؤدّي أشهر أغانيه أمام جمهور غفير

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كان لجمهور الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي أوّل مصافحة مع موسيقى الراب خلال هذه الدورة، إذ واكب الليلة الماضية حفل الفنان بلطي بأعداد غفيرة ملأت كامل مدرّجات المسرح الروماني بقرطاج.وهذه الإطلالة لبلطي في مهرجان قرطاج الدولي هي الثانية له بعد إحيائه سهرة مشتركة في دورة 2015 مع كلّ كافون وزياد نيقرو وأرمستا. ولئن خصّصت سهرة الدورة الحالية للفنان بلطي وحده، فإن هذا الأخير اختار أن يُصاحبه في الحفل كافون والمغنية الفلسطينية "إليانا" التي جمعته بها أغنية "غريب عليْ" وحصدت أكثر من 22 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إطلاقها في موفى جانفي 2022.واعتلى كافون الركح في مستهلّ السهرة، فأرقص الجمهور على إيقاعات باقة من أشهر أغانيه مثل "نحب نقلع" و"حوماني" و"جيت نعوم الموج قلبني". واستمرّ كافون على الركح لمدّة ناهزت 30 دقيقة ألهب خلالها حماسة الجمهور الذي هتف له بحرارة وحيّى مروره على الركح وعزيمته في التشبّث بالغناء رغم المرض.وأطلّ بلطي على جمهوره، الذي انتظره بفارغ الصبر، واختار أن يستهلّ حفله بأغنية "غدوة أحلى" وهي أغنية رمزية تُنشد لغد جميل ومشرق رغم الصعوبات. وردّد بلطي وجمهوره الذي لم يهدأ له بال ولم يخفت له صوت باقة من أشهر أغانيه منها الخصوص "كلندستينو" و"آلو آلو" و"زعمة نحرق" و"أحلى سنين" و"يا ڨلبي" و"ياحسرة".واستضاف على الركح المغنية الفلسطينية "إليانا" التي أدّت معه "غريب عليْ"، ثمّ واصل الغناء منفردا على الركح، فأدّى أشهر أغانيه وأروعها "يا ليلي" التي حصدت ما يناهز 750 مليون مشاهدة منذ إطلاقها في موفى أكتوبر سنة 2017 وحفظها الجمهور في مختلف بلدان العالم ومن مختلف الفئات والأعمار عن ظهر قلب.وتحدّث بلطي خلال في ندوة صحفية تلت العرض بالمركز الإعلامي للمهرجان عن اعتزازه بالغناء مجدّدا على مسرح قرطاج، قائلا: "قرطاج اسم كبير وأنا فخور بصعودي على ركحه مجدّدا وآمل أن يكون الجمهور قد استمتع وخرج سعيدا بعد العرض".وعن سبب غيابه عن هذا المهرجان، يضيف بلطي أنّه لم يتمكّن من تأمين سهرة تمّت برمجتها سنة 2018، وفسّرها بوجود إشكاليات قانونية مع مندوبية حماية الطفولة بسبب الطفل حمودة، الذي يرافقه في أغنية يا ليلي وبابا وغيرهما، إذ يمنع القانون الأطفال من الغناء على المسرح، ممّا أدى إلى إلغاء جميع عروضه في تلك الصائفة.وبخصوص اختيار كافون لمرافقته في هذا الحفل، قال بلطي إن "كافون هو بمثابة أخ لي وشرف لي أن يصاحبني في العرض وأنا أعتبره جزءًا من الفريق". وأضاف قائلا: "أردت أن يكون كافون مفاجأة السهرة وهو يستحق أكثر من نصف ساعة على المسرح".وردّا على سؤال "وات" حول إنتاجاته الغنائية الجديدة، أفاد بلطي أنه بصدد التحضير لإنتاج أغنيتيْن خلال الموسم الجديد، واحدة منها ستكون مخصّصة لكأس العالم 2022. وذكر أيضا أنه بصدد الإعداد لإنتاج جديد سيكون من أداء حمّودة.