"الرجل الذي أصبح متحفا" في مهرجانين سينمائيين بالجزائر والمغرب

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يشارك الفيلم الوثائقي "الرجل الذي أصبح متحفا" للمخرج مروان الطرابلسي في مهرجانين سينمائيين بالجزائر والمغرب هما مهرجان سيدي محمد بن عودة الدولي للأفلام الوثائقية في دورته الثانية (7 -10 سبتمبر 2022)، وكذلك في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بالمغرب (25 - 27 نوفمبر 2022).ويعدّ "الرجل الذي أصبح متحفا" أول وثائقي طويل في رصيد مروان الطرابلسي، وهو يحكي قصة فنان منعزل عن العالم، هو الفنان علي عيسى الذي يعيش في عالمه الخاص والاستثنائي.ويركّز مروان الطرابلسي، لمدة ساعة تقريبا، جلّ اهتمامه على "المنزل-المتحف" الذي يعيش فيه الفنان متعدد المهارات علي عيسى، إذ يروي الفيلم قصة "الرجل الذي أصبح متحفا"، وهو الشخصية الرئيسية للوثائقي الذي قدمه المخرج في صورة" الفنان المدمن على جمع الأشياء التي تساعده على تكوين تحفه الفنية ومراكمتها شيئا فشيئا في منزله".وكان الفيلم تُوّج بجائزة أفضل شريط وثائقي في مهرجان مينا السينمائي بلاهاي (هولندا) سنة 2020.وسبق أيضا لهذا الفيلم التتويج بثلاث جوائز في اختتام الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبقة المغربية (18 - 21 ديسمبر 2019) هي جائزة "أفضل إخراج" و"جائزة النقد" وكذلك جائزة "الغرفة المغربية للفيلم الوثائقي".. كما شارك في عديد التظاهرات السينمائية الدولية الأخرى أبرزها مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة (مارس 2020).تجدر الإشارة إلى أن الفنان التشكيلي علي عيسى قد تفطّن إليه جيرانه يوم 19 ديسمبر 2019، مفارقا الحياة عن سن تناهز 83 عاما في بيته الذي اتخذه أيضا ورشة لتصميم أعماله الفنية ونسج إبداعاته التشكيلية.