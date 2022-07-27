.شبكة ’’مراقبون’’ تطالب بالنشر الفوري لنتائج كافة مكاتب الاقتراع

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طالبت "شبكة مراقبون"، اليوم الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ " النشر الفوري لـنتائج كافة مكاتب الاقتراع (بالتفصيل مكتبا مكتبا) في صيغة Excel ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.ولم تحدد الشبكة أسباب هذا الطلب وفق نص بلاغها المقتضب، ولكنها دعت في المقابل هيئة الانتخابات إلى "اعتماد مبدأ الشفافية واتاحة المعلومة".وقالت رئيسة "مراقبون" أمس الثلاثاء بأن الشبكة غطت عمليات الاقتراع على مشروع الدستور في كل الدوائر الانتخابية الـ27 (داخل تونس) ونشرت ألفي (2000) ملاحظ.وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت اليوم الأربعاء بإعادة فرز الاصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ عن تسرب خطإ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته.وأكدت الهيئة في بلاغها أنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد، مشيرة الى أن النتائج التي أعلنتها مساء الثلاثاء "صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء"، مضيفة ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمّت طبق القوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن الليلة الماضية النتائج الأولية لعمليات التصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي حاز على نسبة تصويت مقدرة بـ 94 فاصل 60 في المائة من أصوات المقترعين والذين قارب عددهم مليونان و830 ألفا و94 ناخبا من اصل اكثر من 9 فاصل 2 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي .وقال بوعسكر إن الهيئة ستتولى نشر ملاحق قرار إعلان النتائج تلك بجداول تتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع، وعددها 33 مركزا(27 داخل تونس و 6 مراكز في الخارج).