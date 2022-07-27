مستقبل المرسى - لقاءان وديان هذا الاسبوع


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 14:37 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن مستقبل المرسى انه سيجري لقاءين وديين الاول غدا بملعب عبد العزيز الشتيوي مع فريق الافارقة والثاني يوم الاحد المقبل مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بملعب الشاذلي زويتن وذلك في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.
وكان مستقبل المرسى تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق في موسم 2022-2023 ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ويطمح فريق الصفصاف الى استعادة مكانه في الرابطة المحترفة الاولى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250448



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 جويلية 2022 | 28 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:32 16:16 12:33 05:21 03:38
Babnet
33°
 Babnet37° Babnet % 32 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
5.65 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2835°-2535°-2636°-2835°-26
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   726,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   