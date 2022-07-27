مستقبل المرسى - لقاءان وديان هذا الاسبوع

اعلن مستقبل المرسى انه سيجري لقاءين وديين الاول غدا بملعب عبد العزيز الشتيوي مع فريق الافارقة والثاني يوم الاحد المقبل مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بملعب الشاذلي زويتن وذلك في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.وكان مستقبل المرسى تعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق في موسم 2022-2023 ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.ويطمح فريق الصفصاف الى استعادة مكانه في الرابطة المحترفة الاولى.