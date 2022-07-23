الترجي الجرجيسي يعقد جلسة عامة انتخابية يوم الاحد 7 اوت المقبل

تعقد جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد 07 أوت المقبل جلسة عامة إنتخابية للمدة النيابية 2022-2024 و ذلك بداية من الساعة السادسة و النصف مساء بساحة المعتمدية ، ويتضمن جدول الأعمال بالخصوص تلاوة التقرير الأدبي والمالي و تقرير مراقب الحسابات و المصادقة عليها وإنتخاب أعضاء الهيئة المديرة الجديدة و ضبط معلوم الإنخراط السنوي للموسم القادم .ودعت الهيئة الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة و الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الى إيداع ترشحاتهم لدى الكتابة العامة بمقر الجمعية خلال أجل أقصاه يوم 04 أوت المقبل " تاريخ غلق باب الترشحات ".وقبل اسبوعين من موعد الجلسة الانتخابية لم تتصح الصورة حول تركيبة الهيئة للموسم المقبل حيث لم تعلن الهيئة الحالية برئاسة علي الوريمي قرارها في خصوص مبدا الترشح لفترة نيابية جديدة والتركيبة الممكنة للهيئة .ورجح مصدر مطلع ان تترشح الهيئة الحالية للانتخابات لتعيد التجربة مع ادارة النادي مستفيدة من رصيد التجربة والتجانس بين اعضائها مع تعزيز تركيبتها بعناصر جديدة قادرة على الاضافة فيما تحدثت اوساط عن امكانية ترشح قائمة ثانية .ويذكر ان هيئة الترجي الجرجيسي مازالت تنتظر البت من قبل لجنة الاستنئاف بجامعة كرة القدم في مطلب استئناف قرار لجنة التاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم و القاضي بالخصوص باجراء مباراة فاصلة من اجل تفادي النزول من الرابطة المحترفة الاولى بين امل حمام سوسة و نجم المتلوي و معاقبة حارس و لاعب من الترجي الجرجيسي بحرمانهما من اللعب لمدة 5 سنوات وتغريمهما بمبلغ 50 الف دينار .ورفضت هيئتا الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي قرار لجنة التاديب كما اثار القرار احتجاجات جماهير الجمعيتين .