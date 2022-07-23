بطولة امم افريقيا للاواسط : المنتخب التونسي لكرة اليد ضمن المجموعة الاولى


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 10:21 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة افريقيا للامم للاواسط لكرة اليد في نسختها التاسعة والعشرين المقررة من 20 الى 29 اوت المقبل بالعاصمة الرواندية كيغالي المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات انغولا والمغرب وجمهورية افريقيا الوسطى ورواندا.
وضمت المجموعة الثانية منتخبات الجزائر ومصر والكونغو وليبيا.


ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي فيما ستصعد المنتخبات الستة الاولى الى المونديال القادم المقرر من 20 جوان الى 2 جويلية 2023 بكل من المانيا واليونان.




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