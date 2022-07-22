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أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الجمعة، عن إطلاق أول مسابقة وطنية للمبادرة الخاصة تحت عنوان "مشروعك"، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني وبالتعاون مع 10 وزارات بالإضافة إلى هياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتكوين وتأهيل روّاد الأعمال.وبين وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، خلال يوم إعلامي انتظم اليوم للإعلان عن هذه المسابقة، أن وزارة التشغيل اعتمدت على مقاربة تشاركية بين مختلف الوزارات قصد تسهيل تفعيل المشاريع الفردية على أرض الواقع والإستجابة لأكبر عدد ممكن من المبادرات فضلا عن تعزيز ثقافة المبادرات الخاصة داخل المجتمع التونسي.وأضاف النصيبي أن هذه المسابقة "ستختار 48 مشروعا من كامل التراب الجمهورية، للانتفاع بمنحة مالية قدرها 30 ألف دينار"، بالإضافة إلى تمكين المتوجين ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة قصد الحصول على قروض تكميلية من البنك التونسي للتضامن لتسهيل الحصول على التمويلات الضرورية وضمان ديمومة المشاريع المحدثة.وقال وزير التشغيل إنه سيتم الإعلان عن أفضل 10 مشاريع على المستوى الوطني من بين 48 مشروعا خلال انعقاد فعاليات القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة خلال شهر نوفمبر المقبل وتمكينهم من امتيازات إضافية.وأكد أن بقية المشاريع الواردة على المنصة الالكترونية www.machrou3ek.emploi.gov.tn الخاصة بهذه المسابقة والمفروزة في مرحلة أولية، ستتمتع بمرافقة وإحاطة ومتابعة بهدف جعلها قابلة للتحقيق وتسهيل حصولها على التمويل.وتنطلق عملية التسجيل للترشح للمشاركة في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض بداية من يوم الثلاثاء 26 جويلية الجاري، وذلك لفائدة رواد المشاريع الذي تترواح أعمارهم بين 18 و45 سنة والباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا (خريجي التكوين المهني أو التعليم العالي) والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل بالإضافة إلى الباعثين المنتصبين (بين 2 و5 سنوات) والراغبين في تطوير مشاريعهم.في كلمتها، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، ضرورة تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات وتشريكهن في جميع المجالات الاقتصادية من خلال المساهمة في طاقة التشغيل بسقف تمويل هام، لافتة أن نسبة حضور المرأة لا يزال متواضعا في مجال بعث المؤسسات الخاصة رغم تمكنها من إثبات حضورها في مجالات عديدة كالطب والهندسة.واكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن الوزارة أحالت برنامجا جديدا للتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، على المصالح المختصة برئاسة الحكومة منذ شهر ماي الفارط، حيث سيمنح هذه البرنامج المعطلين عن العمل من أصحاب شهائد العليا والأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الانتفاع بإحداث موارد رزق والإنخراط في الدورة الاقتصادية.وأبدى الوزراء الحاضرين في هذا اليوم الإعلامي، استعدادهم لإنجاح مسار المبادرات الخاصة في تونس وتسهيل الإجراءات الإدارية فضلا عن تمكين أصحاب المشاريع من امتيازات خاصة.وتم بالمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة الأولى بين مختلف الوزارات المعنية بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية قصد المساندة والدعم والتمويل والثانية بين الهياكل المتداخلة في تنظيم المسابقة تنص على تنسيق تدخلات ومساهمات مختلف الهياكل المعنية من دعم ومرافقة لباعثي المشاريع.ويشار أن هذه المسابقة تندرج في إطار محاور تنفيذ مشروع التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) "التكوين وسوق الشغل FORMAT".