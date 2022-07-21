النجم الساحلي - انطلاق تمارين اكابر كرة القدم الاثنين المقبل


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 15:20 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن النجم الساحلي ، اليوم الخميس، ان فريق اكابر كرة القدم سيشرع في تحضيراته للموسم الجديد (2022-2023) يوم الاثنين المقبل بملعب امحمد معروف بمقر النادي بداية من الساعة الخامسة مساء.
وستنطلق التمارين تحت اشراف المدرب اقبال الرواتبي بمساعدة كل من سيف غزال واسكندر القردبو.

ويضم الطاقم الفني ايضا مهدي الحاج عمر وياسين بن نصر في الاعداد البدني ووسيم الهرقلي (مدرب حراس المرمى) وقاسم بنور (الاحصائيات والتحليل).


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