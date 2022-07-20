تصفيات كاس امم افريقيا تحت 20 عاما - المنتخب التونسي يستهل مبارياته بملاقاة نظيره المغربي يوم 18 اكتوبر المقبل

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يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما نظيره المغربي يوم 18 اكتوبر القادم في الجولة الاولى من تصفيات منطقة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس امم افريقيا لهذه الفئة العمرية (مصر 2023) وفق ما اسفرت عنه عملية القرعة التي جرت اليوم الاربعاء بالمركب الرياضي محمد السادس بالمعمورة (المغرب).ويلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية المقررة يوم 21 اكتوبر نظيره الليبي على ان يتبارى في الجولة الثالثة مع منتخب الجزائر يوم 24 من الشهر ذاته.وتقام المباريات باستاد السويس الرياضي بمصر على ان يتأهل صاحب المركز الاولى الى المرحلة النهائية لكاس امم افريقيا.وتجدر الاشارة الى ان منتخب مصر متاهل مباشرة الى النهائيات القارية باعتباره البلد المستضيف.الثلاثاء 18 اكتوبر 2022المغرب – تونسليبيا – الجزائرالجمعة 21 اكتوبر 2022الجزائر – المغربتونس – ليبياالاثنين 24 اكتوبر 2022المغرب – ليبياالجزائر – تونس